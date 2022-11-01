تونس تمنع مهندس صفقات الإخوان من السفر

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وكشف مصدر قضائي فرض الحجر على رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ووزير العدل السابق نورالدين البحيري، في القضية المتعلقة بمنح الجنسية التونسية، وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.وسبق أن وضعت وزارة الداخلية التونسية الاثنين تحت الإقامة الجبرية لشهرين، على خلفية شبهات إرهابية، إذ أوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن لهما تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية، من بينهم فتاة سورية، دون أي موجب قانوني.
وفي نوفمبر الماضي فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، منهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم عدة، أبرزها بيع الجنسية، ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية، ويشتبه تورط الشبكة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، يرجح أن من بينهم إرهابيين، لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية.
ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، فيواجه اتهامات عدة لعل أبرزها منح الإرهابيين الجنسية التونسية، ومحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.
حمادي الجبالي
- محسوب على حركة النهضة الإخوانية
- ترأس الحكومة التونسية من 2011 حتى 2013
- ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019
- تعرض للملاحقة والاعتقال في عهد بورقيبة وزين العابدين بن علي
- حكم عليه بالسجن 16 عاما.. قضى 10 سنوات منها انفراديا
- أضرب عن الطعام عام 2002، وأفرج عنه في 2006
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