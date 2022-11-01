شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: الأفكار الإرهابية تأتينا من لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية دعوتها للحكومة اللبنانية للمرة الثانية بإغلاق بث قناتي «المسيرة» و»الساحات» التابعتين لميليشيات الحوثي التي صنفتها كمنظمة إرهابية.

ووجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مذكرة لنظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، بشأن إغلاق القناتين التابعتين لميليشيات الحوثي الإرهابية، وتبثان أنشطة عدائية ضد اليمن، انطلاقا من الأراضي اللبنانية.

وأشار أن الحكومة اليمنية سبق أن خاطبت حكومة لبنان في سنوات سابقة، بشأن بث قنوات تتبع ميليشيات إرهابية انقلابية متمردة على الدولة، من الأراضي اللبنانية، والذي يخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.

وأكد أن القناتين تمارسان التحريض وتنشران الأفكار الإرهابية المتطرفة والطائفية، وتهددان بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتبثان الكراهية، وتضر بالعلاقات العربية، وتنتهكان سيادة اليمن لصالح أجندة معادية للدولة والحكومة والشعب اليمني، وتعملان دون تراخيص قانونية.

وعبر عن بالغ الأسف أن يتجاوز هذا الأمر إلى تدريب العاملين في هذه الوسائل قناتي المسيرة والساحات، وما يعرف بالإعلام الحربي، من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية من قبل حزب الله اللبناني الذي يقدم الدعم لميليشيات الحوثي الإرهابية لاستمرار الانقلاب وتأجيج الحرب والإمعان في قتل اليمنيين، وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها ومنعها من العمل في لبنان وعدم التعامل معها.

يشار إلى أن قناة المسيرة الناطقة باسم ميليشيات الحوثي أنشئت وبدأ بثها التجريبي في مار 2012 على قمر النايل سات، وتم وقف بثها من النايل سات وأعيد بثها من القمر الروسي إكسبرس 44 ومقرها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقناة الساحات هي الأخرى مقرها في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ويديرها إعلامي إيراني وبكوادر يمنية وسياستها الإعلامية تخدم خطاب ميليشيات الحوثي السياسي والعسكري والثقافي.

من جهة أخرى كشف تحقيق لشبكة دويتش فيله الألمانية عن وفاة سبعة أطفال متأثرين بأعراض التشنج والصداع والإغماء التي تعرض لها الأطفال المصابون اللوكيميا من جرى حقنهم بدواء مهرب في مستشفى الكويت بصنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال موقع «بوابتي» إنه ووفقا للتحقيق فإن الضحايا الجدد هم من أصل 19 آخرين ليسوا مصابين باللوكيميا، وكانوا يتلقون العلاج في قسم التغذية بمستشفى الكويت وتوفوا فجأة بعد أن ظهرت عليهم أعراض التشنج والصداع والإغماء.

ونقلت الشبكة عن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن الجرعات التي تم حقنها لأطفال اللوكيميا تم تهريبها بموافقة من هيئة الأدوية الخاضعة للميليشيات التي أدخلت هذه الجرعات.

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