وكالة الطاقة الذرية تبحث عن القنبلة القذرة

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ونقلت عن مديرها العام رافاييل جروسي قوله، إن المفتشين بدؤوا أنشطة التحقق في المواقع، وسيكملون قريبا المهمة التي نظمت بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية.وقالت إن الهدف من أنشطة التحقق هو الكشف عن الأنشطة والمواد النووية غير المعلنة المحتملة، المتعلقة بتطوير ما يسمى بالقنابل القذرة.
ويزعم الكرملين أن كييف يمكن أن تسقط قنبلة قذرة، وهي قنبلة تقليدية تحوي مواد مشعة، على أراضيها، كعملية تتم تحت راية زائفة تهدف إلى تشويه سمعة موسكو.
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