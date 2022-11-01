وكالة الطاقة الذرية تبحث عن القنبلة القذرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها بدأت تفتيش موقعين في أوكرانيا تقول روسيا إنه يجري العمل فيهما على «قنبلة قذرة».

ونقلت عن مديرها العام رافاييل جروسي قوله، إن المفتشين بدؤوا أنشطة التحقق في المواقع، وسيكملون قريبا المهمة التي نظمت بناء على طلب من الحكومة الأوكرانية.

وقالت إن الهدف من أنشطة التحقق هو الكشف عن الأنشطة والمواد النووية غير المعلنة المحتملة، المتعلقة بتطوير ما يسمى بالقنابل القذرة.

ويزعم الكرملين أن كييف يمكن أن تسقط قنبلة قذرة، وهي قنبلة تقليدية تحوي مواد مشعة، على أراضيها، كعملية تتم تحت راية زائفة تهدف إلى تشويه سمعة موسكو.