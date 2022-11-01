كوريا الشمالية: لن نصمت على استفزازات أمريكا

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وقال المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه، في بيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن المناورات هي تدريبات حربية للعدوان، تهدف أساسا إلى ضرب الأهداف الاستراتيجية لجمهورية كوريا الشعبية، في حالة حدوث طوارئ في شبه الجزيرة الكورية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت كوريا الشمالية أمس، من أنها قد تتخذ إجراءات أكثر قوة إذا واصلت الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية، مشيرة إلى تدريباتها الجوية المشتركة واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية. وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالتدريبات الجوية المشتركة الجارية من الدولتين الحليفتين، ووصفها بأنها استفزازات عسكرية لا تتوقف ومتهورة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.وقال المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه، في بيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن المناورات هي تدريبات حربية للعدوان، تهدف أساسا إلى ضرب الأهداف الاستراتيجية لجمهورية كوريا الشعبية، في حالة حدوث طوارئ في شبه الجزيرة الكورية.

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