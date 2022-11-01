شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تؤجل البت فى طلبات الإحاطة الخاصة بتوريد القطن لاجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة التوصل لحل أزمة القطن، بشكل عاجل، في الأيام الحالية، ثم ستدرس اللجنة خلال الفترة المقبلة، استراتيجية زراعة وتسويق القطن المصرى، بهدف إيجاد حلول للازمات التي تواجه تلك المنظومة حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.

وتابع الحصرى:" ما يهمنا الآن هو سرعة دفن القتيل، فهناك قتيل في كل بيت فلاح مصري زارع قطن، لم يتمكن من بيعه بسبب انخفاض الأسعار وعدم تحقيق تكلفتها.

وأيده في ذلك النائب أحمد العرجاوى، مطالبا بضرورة سرعة حل الأزمة وعودة حق الفلاح المصرى، قائلا، الفلاح عنده قتيل في بيته.

فيما انتقد عبد الفتاح سراج، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، إسناد منظومة القطن لجهة بخلاف وزارة الزراعة، مطالبا بإنشاء شركة لتسويق الحاصلات الزراعية، مقترحا قيام الجمعية باستلام القطن من خلال تمويل بنكى بفائدة ميسرة.

وقال أحمد البساطى رئيس اتحاد مصدرى الاقطان، القطن أصبح عرض وطلب، ومانزرعه من أصناف ليس هو المطلوب للتصنيع الداخلى، ولكنه للتصدير فقط، مقترحا تقليل المساحات المزروعة من الاقطان غير المطلوبة، أو تقديم دعم من الحكومة للفلاح في هذا المحصول.

ومن جانبها رفضت ممثلة وزارة المالية، فكرة توفير دعم في الوقت الحالي، بسبب عدم النص عليه في الموازنة العامة، وأشارت الى أهمية إعادة النظر في منظومة القطن حال عدم تحقيق نتائج.

وقررت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، تأجيل المناقشات ودراسة الحلول والمقترحات لاجتماع اللجنة غدا، حتى يتم حسم الأمر.