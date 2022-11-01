قبيل عقد القمة العربية.. استقبال خاص من "تبون" للرئيس السيسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص، وقت وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين.

وكان "تبون" في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله إلى مقر انعقاد القمة، حيث صافحه بشكل خاص، والتقطا الصور التذكارية، قبل أن يدخل الرئيس المصري إلى القاعة المخصصة لعقد القمة.​

وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية للقادة العرب قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بالعاصمة الجزائرية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وتهدف قمة الجزائر إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.