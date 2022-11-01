الرئيس التونسي: نأمل أن تكون قمة الجزائر قمة للحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، (الرئيس السابق للقمة العربية)، مساء الثلاثاء، عن أمله أن تسهم القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، في حل الخلافات بين الدول العربية الشقيقة.

وقال قيس سعيد، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية: "نأمل أن تكون قمة الجزائر قمة الأشقاء والحلول"، مضيفًا أن "أسباب الفرقة لم تزيدنا إلا ضعفًا ووهنًا" وأنه على يقين أن القادة العرب سيعالجون أسباب الفرقة في المنطقة العربية.

واعتبر أن قمة الجزائر تتيح تجاوز ما تراكم من خلافات لاسيما في السنوات الأخيرة.