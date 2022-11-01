بث مباشر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انطلقت فاعليات الدورة الـ31 للقمة العربية، التي تستضيفها الجزائر، وتبدأ أعمال الدورة الـ31 بجلسة افتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسلم الرئاسة للجزائر.

اكتمل وصول القادة العرب ورؤساء الوفود وضيوف الشرف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المركز الدولي للمؤتمرات الذي سيحتضن أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد (الرئيس السابق للقمة)، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

وانطلقت أعمال القمة العربية في دورتها الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1و2 نوفمبر، وهي الفترة التي تتزامن مع الذكرى الـ68 لاندلاع "ثورة أول نوفمبر".