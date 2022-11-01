اكتمال وصول القادة العرب ورؤساء الوفود إلى مقر انعقاد القمة العربية بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

اكتمل وصول القادة العرب ورؤساء الوفود وضيوف الشرف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المركز الدولي للمؤتمرات الذي سيحتضن أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد (الرئيس السابق للقمة)، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

كما استقبل تبون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس جزر القمر عثماني غزالي.

فيما استقبل الرئيس الجزائري رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

كما استقبل تبون رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونائب رئيس الوزراء، الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

فيما حرص الرئيس الجزائري على استقبال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الذي يشارك بصفة مراقب، ورئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لمنظمة حركة دول عدم الانحياز إلهام علييف، والرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال ورئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.