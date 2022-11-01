شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة الدراسات الإقليمية بمركز الأهرام: الأمة العربية تمر بلحظة غاية فى الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مشاركة مصر في القمة العربية بالجزائر طبيعية وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته بالزعماء العرب يأتي ثمارها بالمشاركة في هذه القمة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية دينا عصمت: اللحظة العربية لحظة مهمة تأتى في سياق محاولة تفكيك الأمة العربية والتعقيدات التي تواجه الأمة العربية فى سوريا واليمن ولبنان والتحديات التي تواجه العراق، ومسألة التعافى الاقتصادى بعد أزمة كوفيد.

وتابع: التحديات المختلفة غير مرتبطة بالسياسة والاقتصاد، ولكن تحديات بقاء مثل التغيرات المناخ، وخصوصا أن القمة تعقد بعدها قمة المناخ، وهناك حرص من الرئيس السيسي بالمشاركة في هذا المحفل الذى يضم قادة الدول العربية.

وأكد أن هناك ملفات عديدة سيتم مناقشتها مثل دعم القضية الفلسطينية، وهناك أيضا مواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وإنشاء صندوق طوارئ للتعامل مع الأمن الغذائي للدول العربية وهل سيتم التفكير في آليات محددة تجعل لقمة الجزائر ميزة استثناية ولا نريد زيادة في عدد القضايا بقدر البحث عن آليات لتنفيذ الرؤى المختلفة.