شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إلغاء الصناديق الخاصة بالمثائل الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن إلغاء نظام الصناديق الخاصة بالمثائل الدوائية لتوفير بدائل الأدوية وتدعيم الصناعة الدوائية ودعم تصدير الأدوية في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن لكل دواء مثيل 10 و12 صندوق، متسائلا: ما جدوى هذه الصناديق.

وطالب النائب بضرورة العمل على إلغاء كافة صناديق المثائل، مبررا ذلك بأنها تعيق صناعة الدواء في مصر، لاسيما في حالة وجود اتجاه للصناعات الدوائية الجديدة أو إذا كانت هناك رغبة في التصدير.

وفي هذا الصدد، أوصت لجنة الصحة، بضرورة قيام هيئة الشراء الموحد بموافاة اللجنة بأعداد هذه الصناديق وفوائدها ومدى أهميتها في دعم صناعة الدواء في مصر.