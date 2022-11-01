شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: قناة القاهرة الإخبارية تضم كوادر تتمتع بالكفاءة والمهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ طارق سعدة نقيب الإعلاميين، القائمين على قناة القاهرة الإخبارية الصرح الإعلامى الإخبارى المصري الإقليمي بمناسبة انطلاق البث، مضيفا أن تلك القناة ستكون منبر مصري قوى قادر على المنافسة الإعلامية الإخبارية الإقليمية.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكادر الفني لقناة القاهرة الإخبارية يضم شباب واعى واعد متعلم مثقف يحمل سيرة ذاتية قوية طيبة كلا في تخصصه، موضحا أن الكوادر الإعلامية في ذات الوقت أيضا هي كوادر مشهود لها بالكفاءة وامتلاكها لأدواتها المهنية والإعلامية، وأن الإضافات التي أضيفت الى هذه القناة من الأشقاء العرب إضافة قوية لتلك المنظومة الإعلامية الإخبارية المصرية الإقليمية الدولية.

وتابع طارق سعدة:" نتمنى أن تكون قناة القاهرة الإخبارية نافذ إعلامية إخبارية قوية تمثل وتعبر عن الإعلام المصرى، وتكون منافسة قوية في المجال الإقليمي والدولى.. ننتظر منكم الكثير والكثير والمسئولية كبيرة.. لكن أنتتم على قدرها وأنتم قادرون على إحداث طفرة إخبارية إعلامية قوية بفضل تلك القناة المؤسس لها تأسيسيا علميا إعلاميا قويا ".