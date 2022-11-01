شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق سلسلة فعاليات مكثفة فى محافظات مصر.. أبرزها قوافل طبية وتوعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



في محافظة القاهرة في محافظة القاهرة نظمت أمانة قسم الزيتون، مبادرة "اتعلم واستفيد" لتعليم الحرف اليدوية بسراى القبة، دعمًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات.

كما نظمت أمانة قسم بولاق أبو العلا، حلقة نقاشية بهدف نشر التوعية الصحيحة للمواطنين وتأثير الشائعات والمعلومات المغلوطة على اقتصاد الدولة وتأثيرها على المواطنين بصفة عامة.

كما عقدت أمانة العمل الجماهيرى بقسم البساتين، حلقة نقاشية لوضع خطة العمل لتسهيل وإنهاء إجراءات معاش تكافل وكرامة.



وفي محافظة الجيزة وفي محافظة الجيزة تواصل أمانة مركز أطفيح، إطلاق القافلة الطبية المجانية رقم 337 بقرية دير الميمون والتي اشتملت على تخصصات الرمد والباطنة والجهاز الهضمي والأطفال وكذلك التحاليل الطبية.

كما واصلت أمانة شئون العلاقات الحكومية بالمحافظة، دعم مرضى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وذلك من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي بشكل مستمر وتنظيم ندوات طبية تتناول كيفية مواجهة المرض والتعامل معه والوقاية منه.

كما نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة تناولت ظاهرة التفكك الأسري وكيفية التعامل معها حرصًا على جيل جديد من أبناء مصر.

كما أقامت أمانة قسم الحوامدية، معرضا النسخة رقم 93 للأسرة المصرية، والذي تنفذها أمانة شئون المشروعات بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الجيزة وذلك وسط إقبال كبير من الأهالي مع وجود تخفيضات كبيرة على أسعار المعروضات، في قرية أبو لاشين.





وفي محافظة البحر الأحمرنظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة تثقيفية لليوم الثاني، لأعضاء هيئة مكتب أمانة قسم ثان الغردقة، والتى تستهدف رفع المستوى الثقافى، فى النواحى السياسية وتنمية المهارات الشخصية الخاصة بالتواصل على المستوى الجماهيرى.







وفي محافظة بورسعيد وفي محافظة بورسعيد نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة توعوية بحي الغرب لتنظيم الأسرة، وزيارة لوكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد لبحث سبل التعاون، حيث نظمت أمانة المرأة، بتنسيق أمينة المرأة بحي الزهور، ندوة توعوية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المراة وصحة الأطفال، وكذلك الاستقرار الأسري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإشتراك في التأمين الصحي الشامل والاستفادة من المبادرات الرئيسية الخاصة بصحة المرأة. وفي محافظة المنوفيةاختتمت أمانة مركز السادات، القافلة الطبية المجانية الشاملة عددا من التخصصات الطبية، في قرية السلام "عزبة صقر"، وشملت القافلة كافة التخصصات الآتية: باطنة - جلدية - نساء وتوليد - أطفال - جراحة - أسنان - رمد - عظام - تنظيم أسرة - تثقيف صحى، كما شملت القافلة صيدلية لصرف الأدوية للأهالى بالمجان، بالإضافة إلي معمل التحاليل ومعمل الأشعة، وجاءت القافلة لخدمة أهالينا فى القرية والعزب المجاورة. وفي محافظة المنوفيةاختتمت أمانة مركز السادات، القافلة الطبية المجانية الشاملة عددا من التخصصات الطبية، في قرية السلام "عزبة صقر"، وشملت القافلة كافة التخصصات الآتية: باطنة - جلدية - نساء وتوليد - أطفال - جراحة - أسنان - رمد - عظام - تنظيم أسرة - تثقيف صحى، كما شملت القافلة صيدلية لصرف الأدوية للأهالى بالمجان، بالإضافة إلي معمل التحاليل ومعمل الأشعة، وجاءت القافلة لخدمة أهالينا فى القرية والعزب المجاورة.

وفي محافظة قناأطلقت أمانة التدريب والتثقيف بمركز أبو تشت، برنامجها التدريبي والتثقيفي، لهيئات مكتب الحزب بالمراكز والقواعد الحزبية والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويهدف البرنامج التدريبي، إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بالمركز.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز السادات، مبادرة صحة المرأة والأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى بقرية الطرانة، وشهدت المبادرة إقبالًا من المواطنين من أهالي القرية، وبعض العزب المجاورة لها وقد بلغ عدد من أجرى فحص اعتلال كلوى 70 حالة وكذلك إجراء فحص دهون ثلاثية 50 حالة وفحص سرطان الثدي 60 حالة وسكر تراكمى 110 حالة وبلغ إجمالى الحالات 290 حالة، هذا وتستمر المبادرة حتى 7/11/2022 يوم كل اسبوع في قرية مختلفة وفقاً لجدول المبادرة بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالسادات.







وفي محافظة الإسماعيلية وفي محافظة الإسماعيلية واصلت أمانة مركز فايد، قافلة طبية بيطرية، فى قرية كسفريت، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة شمال سيناءواصلت أمانة قسم أول العريش، تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع البطاطين والألحفة والمساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، بنطاق أمانة القسم، علي الأسر الأولي بالرعاية من خلال كشوف وأبحاث إجتماعية معدة سلفا بالتنسيق الجهات المختصة لتحديد الحالات المستحقة للدعم.

كما وزعت أمانة مركز القنطرة غرب، عددا من الحقائب المدرسية والأحذية، على الطلاب والطالبات الأيتام والغير قادرين، في مدرستي خالد بن الوليد الإبتدائية، وبلال بن رباح الإعدادية، بمنطقة نمرة 4 للتخفيف عن كأهل أهالي وطلاب المركز، وتشجيعا منا للطلاب الغير قادرين والأيتام.







وفي محافظة الفيوم وفي محافظة الفيوم تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع عدد من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة والملابس الجاهزة، على المواطنين الأكثر احتياجا، فى قرية كحك بحري بعزبة الصعايدة، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة مطروحوزعت أمانة الحزب بالمحافظة، عددا من الملابس الشتوية الجاهزة مجانا، على أبنائنا، فى دار رعاية الأيتام "بنين" بالكيلو "7"، لرسم البهجة والسعادة على وجوههم، حيث جاء الدعم والمساهمة بعدد 100 قطعة ملابس، عبارة عن ترنجات وتيشرتات وبلوفرات، تم توزيعها على عدد 17 يتيما، حيث يضم الدار 17 ابنا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز يوسف الصديق، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية، والتأكيد علي دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية، وضرورة نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها من أجل ضمان الإستدامة للأجيال القادمة.



وفي محافظة الغربية وفي محافظة الغربية نظمت أمانتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمال والفلاحين بمركز زفتى، ندوة تثقيفية، للتعريف ببعض مواد القانون التي تخص التراخيص والوقوف علي المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع وتحول دون إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بهم وذلك بتوثيقها من خلال استبيانات ورقية، في قرية سنباط، حيث طالب الحاضرين في الندوة، أن تصل مشاكلهم إلى المسؤولين حتي يتمكن الجميع من ترخيص مشروعاتهم.

كما نظمت أمانة مدينة زفتى، ندوة عن مشكلة غلاء أسعار الأرز، بحضور عدد من أعضاء الحزب والمواطنين، التي تلخصت مناقشتهم حول المواطن والتاجر، وترشيد الإستهلاك وتغيير السلوكيات اليومية في الشراء.

كما قادت أمانة قسم ثان المحلة، حملة لدهان الأرصفة وتجميلها بالإضافة إلى زراعة الأشجار فى عدد من الأماكن العامة بمنطقة الجمهورية، في الوحدة الحزبية بالسبع بنات.



وفي محافظة أسيوط وفي محافظة أسيوط نظمت أمانة مركز القوصية، احتفالية كبري، بمناسبة ذكري انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، وذلك في الوحدة الحزبية بقرية المنشأة الكبرى، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك آيات من القرآن الكريم، وتخلل فقرات الإحتفال رد الجميل لشهداء الوطن، وتم تكريم أسر شهداء وأبطال حرب أكتوبر المقاتلين من أبناء القرية بالدروع وشهادات التقدير، فضلًا عن أداء بعض الطلاب بفقرات إلقاء الشعر– الكورال– الأغاني الوطنية.

كما نظمت أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، دورة تدريبية، تحت عنوان "ابدأ مشروعك"، بحضور 25 سيدة وفتاة وشاب من أبناء المحافظة، بهدف دعم وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتستمر الدورة علي مدار يومين، ويتناول تدريب المشاركين علي إعداد أفكار ونماذج مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تنفيذها علي أرض الواقع، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة منها في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة بالمحافظة.



وفي محافظة أسوان وفي محافظة أسوان تواصل أمانة مركز دراو، تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عددا من البطاطين، على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، في القري والنجوع، وذلك فى إطار سعى المبادرة للوصول إلي كافة المناطق المستهدفة والتى تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر 2022.

كما تواصل أمانة مركز إدفو، فعالياتها الشاملة لتقديم القوافل الطبية، وتوزيع المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، وتوزيع أيضا البطاطين، في قرية المحاميد، حيث قدمت خدمات طبية فى مجال الكشف ومعالجة أمراض العيون ومسببات العمى، بالإضافة إلى توزيع سلع غذائية على الاسر الاولى بالرعاية، كما قامت القافلة بتوزيع عدد من البطاطين فى إطار مبادرة "شتاء دافئ"، التى ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية.





وفي محافظة الشرقيةنظمت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد من القوافل الطبية المجانية الشاملة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا بمراكز أولاد صقر وأبو كبير وبلبيس، وشملت القوافل التخصصات الطبية، ومنها "الباطنة و الجراحة العامة والقلب والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والمسالك البولية والرمد والأورام والجهاز الهضمي والكبد بالإضافة إلى أجراء الأشعات والتحاليل الكاملة تحت إشرف طبي من إستشاريين وإخصائيين وهيئات تمريض"، تم صرف العلاج بالمجان للأهالي.





وفي محافظة الإسكندريةنظمت أمانة قسم العامرية ثان، ندوة حول أهمية دعم مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الوعي، لدعم الدولة المصرية، وندوة أخرى حول كيفية تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، بما يتوافق مع احتياجات الأهالي، كما نظمت الأمانة ندوة حول الحياة السياسية وعلاقتها بالمجتمع، والتنظيمات السياسية، وأخرى حول إنجازات الدولة المصرية، والمشروعات القومية ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد المصري، كما نظمت الأمانة ندوة حول المشكلات الأسرية، وتم عرض أسبابها ونتائجها السلبية، مع تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لدعم العلاقات الأسرية، وندوة أخرى حول تعزيز الانتماء للوطن، ودعم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لتنمية مهارات الشباب، كما نظمت الأمانة ندوة تحت عنوان "اصلاح الذات"، لمواجهة المشكلات اليومية التي تواجه الأفراد، وتقديم مجموعة من النصائح لإصلاح الذات وتنمية قدرات الأفراد، وندوة أخرى حول أهمية المحافظة على الأسواق وتطويرها، وندوة حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وطرق تعاملها مع المواطنين، وفي النهاية ندوة حول دور القبائل العربية في دعم ترابط المجتم، ونشر الوعي بين المواطنين.





وفي محافظة بني سويفنظمت أمانة العلاقات الحكومية بمركز ناصر، ندوة عن المشروعات القومية في مصر، بمقر الأمانة، بحضور عدد من المواطنين وأعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ناصر، وتناولت الندوة، إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تحققت إنجازات غير مسبوقة من خلال تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي وضعت الدولة على الطريق الصحيح للتنمية المستدامة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.