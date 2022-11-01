شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تطلب تقريرا من هيئة الدواء عن ضوابط حقن المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سارة النحاس، والنائب محمود قاسم، بشأن وفاة طفلين إثٍر إعطائهم حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة الإسكندرية دون اختبار حساسية.

وقالت الدكتورة أميرة إسماعيل، مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، إن موضوع وفاة الطفلتين مازال قيد التحقيق فى النيابة حتي الآن، لافتة إلى أنه لا يوجد تقرير رسمي، وأن هيئة الدواء بعد تفريغ الكاميرا بالصيدلية أثبتت أن الصيدلانية قامت بدورها بعد إخبار والدة الحالتين أنه لا يوجد العلاج وبالعودة مرة أخري أخذت البديل للحقنة المضاد الحيوي.

وأشارت إلى أنه وفقا لتقرير هيئة الدواء، الصيدلية لا يثبت بها مخالفات، كما أنه تم أخذ كل زجاجات العقاقير بالصيدلية، وأوضحت أن الإسكندرية بها 140 وحدة طب أسرة وتقدم الخدمات للمرضي، وقدمت وكيل الوزارة بالإسكندرية التعازي لأسرة الطفلتين.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء: "هذا الموضوع يؤخذ فى الاعتبار بجدية، المشكلة ليست فقط في المضادات الحيوية، بل فى صرف الأدوية بدون روشتة، لكن نبدأ بالمضادات الحيوية، لأنه أصبح فيه خطورة، ونعمل على هذا الموضوع وخلال الفترة القادمة سيكون هناك خطوات وإجراءات".

فيما قال الدكتور ياسين رجائي رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إن هناك خطة لزيادة عدد المفتشين الصيدليين إلى ألف مفتش لتغطية كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه ليس من صلاحياته منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات.

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ضرورة الاهتمام بهذا الملف وتوعية المواطنين حرصا على سلامتهم، وأهمية أن يحدد في ترخيص الصيدلية إمكانية إعطاء الحقن داخلها أم لا.

وأشار النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إلى ضرورة العمل على زيادة عدد المفتشين الصيدليين واكتمال الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء حتى تقوم بدورها الرقابي على الصيدليات على أكمل وجه، قائلا: "فى سوهاج يوجد 10 مفتشين على حوالي 5 آلاف صيدلية".

وتابع أبو الخير: "المشكلة أن العديد من الصيدليات لا يوجد فيها صيدلي، ولابد أن يتم إلزام كل صيدلية بأن يكون فيها صيدلي".

وأوصت اللجنة بمنح مهلة شهر لهيئة الدواء لموافاتها بتقرير رسمي بالاجراءات التى سوف تتم من أول يناير 2023 بشأن إجراءات صرف الأدوية وإعطاء المضادات الحيوية في الصيدليات.