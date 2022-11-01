شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" يعقد 100 جلسة نقاشية لحصر أجندة بمتطلبات الشارع لمناقشتها بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد بدران النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، بعد اعتماد الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب؛ قرارًا بتكليف أمناء الأمانات بالحزب ورؤساء اللجان المركزية وأمناء المحافظات، بعقد 100 لقاء استماع وجلسات نقاشية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذالك في إطار الحوار الوطني في كافة المجالات.

وقال بدران: "هذا التكليف لكافة قيادات الحزب على كل المستويات التنظيمية، للاستماع لمقترحات المتخصصين والمواطنين في القضايا الوطنية الملحة، سواء بشأن قضايا الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، على أن تقدم كل أمانة للحزب تقريرًا مفصل بشأن نتائج هذه اللقاءات والحوارات والمناقشات، فضلًا عن تقديم كل أمانة بالتوصيات النهائية نتاج هذه المناقشات، ليضمها الحزب في أجندته ورؤيته التي سيطرحها في الحوار الوطني".

وأوضح النائب الأول لحزب مصر أكتوبر، أن الحزب حريص على تقديم رؤية للحوار الوطني تعبر عن القواعد الشعبية، باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في طرح القضايا التى يرون أن لها الأولوية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان تجربة ملهمة في فتح حوار مجتمعي للمتخصصين في مجالات الاقتصاد.

وأشار الأمين العام لحزب مصر أكتوبر إلى أن الحزب ينظر للحوار الوطني بجدية، ويعتبره فرصة ومقدمة لإصلاح سياسي يليق بالجهورية الجديدة، موجهًا قيادات الحزب بالبدء في عقد لقاءات الاستماع للمواطنين، وعقد حلقات نقاشية واسعة والاستماع بجدية لكل ما يطرح المواطنون لطرح علي طاولة الحوار الوطني ومناقشة تطبيقه علي أرض الواقع عقب الانهاء منه.