شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن المنطقة الصناعية بالعصافرة فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى بشأن عدم تنفيذ المرحلة الثانية فى المنطقة الصناعية بالعصافرة - مركز المطرية - محافظة الدقهلية، ومنح تيسيرات لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بالمنطقة الصناعية بالعصافرة.

وخلال الاجتماع أكد اللواء حازم عزت سكرتير محافظة الدقهلية، أنه فيما يخص المنطقة الصناعية بالعصافرة فهى تتبع بنك الاستثمار، حيث صدر قرارا بنقل الأصول لبنك الاستثمار.

وأضاف سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن هناك مديونية لصالح بنك الاستثمار تقدر بـ٢٨٨ مليون جنيه.

وبدوره، أكد أحمد رؤوف مدير المشروعات بهيئة التنمية الصناعية، أن المنطقة الصناعية بالعصافرة تتبع بنك الاستثمار وليس وزارة التجارة والصناعة.