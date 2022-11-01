شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تدعم العمل العربى وحضور الرئيس السيسى قمة الجزائر يعطيها زخما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير «الخليج 365»، أن القمة العربية فى الجزائر تأتي في وقت دقيق ومهم للغاية، وفرصة لبناء سياسة عربية مهمة للمنطقة العربية، مشددا على أن مصر تدعم العمل العربي المشترك وحل المشكلات سياسيا بين الدول.

عن مشاركة الرئيس السيسى في القمة العربية، أضاف «القصاص» في تصريحات لقناة «اكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي لم يتخلف عن حضور أى قمة عربية خلال السنوات الماضية، وحضوره يعطى زخما للقمة، حيث تسعى مصر إلى الشراكة والتعاون وسط تحولات دولية ونظام عالمي يؤثر سلبا وإيجابا على المنطقة العربية بعد أن شهدت تحولات كبيرة وما زالت بعض الدول العربية تعاني من تبعات هذا الأمر.

تابع: الرئيس السيسي يحظى بثقة إقليمية ودولية كبيرة تمكن مصر من الدفع في أى مواقف قابلة للتعاون، مؤكدا أن السياسة الخارجية المصرية تدفع نحو حل المشاكل سياسيا وعدم التدخل في شؤون الدول، كما أنها تحظى بثقة إقليمية ودولية كبيرة تمكن مصر بالتدخل فى القضايا دون أن تحسب على أحد الأطراف وترفض التدخل وتواجه الإرهاب والتعامل مع التحولات المختلفة.

أوضح رئيس تحرير «الخليج 365»، أن مصر على علاقة وتواصل مع كل الأطراف العربية ، وهذا يعطي زخمًا للقمة، ووجود مصر يضاعف من أهمية العمل المشترك في هذا السياق والدفع نحو حلول سياسية.