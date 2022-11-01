شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بمجلس النواب توصى بحل مشكلة المنطقة الصناعية بمطوبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من يونس عبدالرازق فرج، بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية بمطوبس مما يعوق الاستثمار ويعد مخالفة للقانون ويؤثر على التوسع في إنشاء المصانع وجذب مزيد من المستثمرين.

وأكد تامر سعيد، سكرتير محافظة كفر الشيخ، أن المدينة الصناعية في مطوبس بها 160 فدان مرفقين والمادة 15 من التعاقد فيما يخص هذه المنطقة تحتاج إلى تنقيح.

أضاف سعيد أن حذف أو تعديل أي بند في هذا التعاقد يتم بعد الرجوع المجلس الدولة وبالفعل خاطبنا رئيس الفتوى بمجلس الدولة من أجل مراجعة التعاقد.

وقال إن محافظة كفر الشيخ تسعى لتعديل هذا البند من أجل دفعة الاستثمار وتشغيل المنطقة الصناعية.

ولفت إلى أن سيخاطب مجلس الدولة لتعديل هذا البند.

ومن المتوقع أنه خلال من شهر الي شهرين أن يتم الحصول علي موافقة مجلس الدولة في هذا الأمر.

بدوره أكد علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن هناك مسئولين في السلطة التنفيذية أياديهم مرتعشة رغم أن الرئيس يوجه باستمرار لحل مشاكل الاستثمار في مصر