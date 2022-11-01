شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بعمل بروتوكولات تعاون لحل أزمات المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بأن يتم توقيع بروتوكولات تعاون بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية لحل أزمات المناطق الصناعية بمختلف المحافظات علي غرار ما حدث في محافظة الفيوم وأعلن عنه ممثل التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم.

وناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم طلب احاطة مقدم من يونس عبدالرازق فرج، بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية بمطوبس مما يعوق الاستثمار ويعد مخالفة للقانون ويؤثر على التوسع في إنشاء المصانع وجذب مزيد من المستثمرين.