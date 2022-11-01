شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على اتفاقية تمويل سكة حديد "الأقصر/ أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات اجتماع اليوم، وذلك لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

واستعرض المهندس وائل نعيم مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي الاتقافية، مؤكدا أن هناك تكامل بين عمل لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ووزارة النقل ، مشيرا إلي أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلي أسوان لمسافة 224 كيلو متر".

ومن جانبه تسال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، عن المكون المحلي ونسبته في المشروع ، مطالبا بضرورة توحيد المسئولية وإعطاء جزء المكون المحلي يتم إسناده لشركة مصرية حتي يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين والمهندسين المصريين حتي نطبق المغزي من أقامه المشروعات المصرية وهو توفير فرص عمل للمواطنين ونعتمد في المستقبل علي انفسنا وليس على الغير.

ومن جانبه قالت شيماء بحيري ممثل وزارة التعاون الدولي، إن القرض سيتم سداده على 40 سنه وفترة سماح 5 سنوات الفائدة 1.7 وبالتالي يعتبر قرض حسن ونحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها علي سعر فائدة منخفض.

ومن جانبه قال الدكتور جمال السعيد عضو لجنه النقل والمواصلات، إن المذكرة الإيضاحيه لاتفاقية القرض وضحت وشرحت عدة نقاط منها فائدة القرض وهو يعتبر قرض حسن ، وفترة سداد طويلة.

واوضح الدكتور جمال السعيد، ان لدينا نقص في نظم الاشارات وصيانتها وكهرباء السكة الحديد وصيانتها وتجديدها ونلجاء دائما للقروض وبالتالي نناشد وزارة النقل والمواصلات بعمل دراسة جدوى لتوطين تكنولوجيا الصيانه السكة الحديد ورفع كفاءتها من خلال انشاء شركة مصرية.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنه النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.