390 طنًّا.. "الزراعة": وصول أول شحنة تقاوي من دول الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن وصول أول شحنة تقاوي بطاطس بحجم ٣٩٠ طنًّا إلى ميناء الإسكندرية، مساء أمس الإثنين، موضحًا أنها قادمة من بلجيكا.

وقال العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستقبل التقاوي من دول الاتحاد الأوروبي، وتتم إعادة تصدير جزء كبير منها، مشيراً إلى أن السوق المصرية تحتاج ما بين ١١٠ و١٢٠ ألف طن تقاوي مستوردة سنويًّا.

ولفت رئيس الحجر الزراعي إلى أن آخر موعد مسموح للشحن من الخارج هو ٥ ديسمبر، ولن يتم السماح لأية كميات تم شحنها بعد ذلك التاريخ بالدخول إلى الأراضي المصرية.