سعر الدولار اليوم الثلاثاء يواصل الارتفاع مقابل الجنيه في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعه مقابل الجنيه في عدد من البنوك ارتفاعه بنهاية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنك البركة.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع، بزيادة 10 قررش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.03 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.16 جنيه للشراء، و24.26 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

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