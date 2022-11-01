السداد على 6 سنوات.. "ركاز للتطوير العقاري" تطلق مشروع Lazuli بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة "ركاز للتطوير العقاري" مشروع "Lazuli"، بإجمالي استثمارات 250 مليون جنيه.

وقال المهندس تامر بكير، الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتطوير العقاري، إن حجم التنمية العمرانية القوية التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية يوفر فرصًا استثمارية مميزة للشركات الجادة، كما أن التنمية التي تتم بالمدن الساحلية وخطة الدولة لتشغيل تلك المدن طوال العام يزيد من إقبال المستثمرين والعملاء على تلك المدن.

وأضاف بكير أن مشروع "Lazuli" سكني سياحي متكامل، يقع على مساحة تبلغ نحو 40 ألف متر؛ حيث تستهدف الشركة تنفيذ مشروعات مميزة، بداية من اختيار موقع المشروع، وتصميم هندسي مبتكر يتيح للعملاء الخصوصية والرفاهية؛ يعطي العميل فرصته في الاستمتاع بالرفاهية والخصوصية ومكوناته الداخلية، مشيرًا إلى خطة الشركة لتقديم منتج عقاري مميز لعملائها الحاليين والمستهدفين داخل وخارج مصر.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتطوير العقاري إلى أن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة مختلفة ترضي جميع العملاء؛ لعملائها بالمشروع، والتي تتضمن مقدم 10% والباقي أقساط متساوية على 5 سنوات، أو 20% مقدم والباقي أقساط متساوية لمدة 6 سنوات، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تمت دراستها بعناية؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركة المالية ومصلحة العميل المستهدف وتحقيق الرفاهية الممكنة.

وقال بكير إن مشروع ""LAZUL هو المشروع الثاني لشركة ركاز، وذلك بعد مشروع OPAL BUSINESS COMPLEX بمسطح بنائي يبلغ نحو 20 ألف متر مربع، وهو مشروع تجاري إداري طبي، ويقع بموقع مميز بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم مساحات متنوعة ومختلفة.

وتخطط الشركة لمشروعها الثالث ضمن "مستقبل سيتي"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، بالمرحلة الأولى بالمدينة.