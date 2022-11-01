جامعة الأقصر تنظم قافلة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على الآثار المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، قافلة من كلية الآثار، للتوعية بأخطار التغيرات المناخية على الآثار المصرية، لطلاب مدرسة الشهيد حسين سلام الثانوية المشتركة بقرية المريس غرب الأقصر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم محمدين، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمود سيد محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

تناولت القافلة، التعريف بمخاطر التغيرات المناخية والزحف العمراني على تراثنا الأثري، وأهمية ودور الآثار في بناء الاقتصاد باعتباره موردًا هامًا للدخل القومي، وعظمة الآثار والحضارة والهوية المصرية، حيث تعد هذه القافلة، هي الأولي التي تنطلق في هذا الصدد، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار، وهم الدكتور محمود سيد محمود على، الدكتور عز عربي عرابي، الدكتور عثمان الأشقر، الدكتور عماد عادل ابراهيم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالتأكيد على ضرورة نشر الوعي لدى الطلاب في مراحل تعليمية مختلفة مع توضيح أخطار التغيرات المناخية علي الآثار المصرية.