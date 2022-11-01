بحجم أعمال 10 مليارات جنيه.. تدشين شركة "Anchor Developments"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

انطلقت أعمال شركة Anchor Developments في السوق العقاري، بخطة استثمارية طموحة تبلغ 10 مليارات جنيه؛ وهي ذراع التطوير العقاري لشركة "الصرح القابضة"، والتي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال المقاولات والإنشاءات.

قال المهندس عمرو علي، رئيس مجلس إدارة شركة "Anchor Developments"، إن التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة وتدشين الجيل الرابع من المدن الجديدة أديا إلى ظهور فرص استثمارية واعدة في مجال التطوير العقاري، ومنح الفرصة لظهور جيل جديد قوي من شركات التطوير العقاري للمشاركة في هذه التنمية، والاستفادة من حجم الفرص المتاحة.

وأضاف علي أن شركة "الصرح القابضة" تتمتع بخبرة قوية في مجال المقاولات والإنشاءات؛ وهو ما يمنح ذراع التطوير العقاري الجديد خبرة وسابقة أعمال قوية تستفيد منها في تطوير مشروعاتها الجديدة، كما يمنحها الملاءة المالية القوية لتنفيذ مشروعاتها اعتمادًا على التمويل الذاتي بشكل أساسي، لافتًا إلى أهمية وجود خطة مالية قوية لتنفيذ المشروعات؛ خصوصًا خلال الفترة الراهنة التي تتطلب سرعة التنفيذ.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "Anchor Developments" إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أول مشروعات الشركة، والذي سيتم تنفيذه في العاصمة الإدارية؛ بعد صدور القرار الوزاري وإعداد الدراسات والتجهيزات التي قاربت على العام، وبالتحالف مع كيان استثماري ضخم، وهو ما يحقق التكامل بين المزايا التي يمتلكها كل من الكيانَين، ويبشر بتنفيذ مشروع قوي ومميز في توقيت سريع، موضحًا أن العاصمة الإدارية مشروع ضخم تفخر الشركة بأن تطلق أول استثماراتها العقارية في السوق في هذا المشروع القومي الواعد.

وتابع علي بأن العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية ومستدامة أصبحت قبلة الاستثمار في السوق المحلية، ويوجد بها حجم استثمار أجنبي قوي يعكس الثقة في هذا المشروع المتميز، وتسعى الحكومة باستمرار لتقديم مزيد من المحفزات والفرص التي ترفع حجم الإقبال على المشروع سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب.