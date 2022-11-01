"الزراعة" تستعرض أبرز أنشطة المعمل المركزي للنخيل خلال أكتوبر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للنخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، ملخصًا بأهم الأنشطة الإرشادية التي نفذها المعمل خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل، إنه تم خلال شهر أكتوبر، تنفيذ يومَي حقل بمحافظة المنيا، والواحات البحرية، فضلًا عن ورشة عمل، بمركز البحوث الزراعية بالجيزة.

وأشار جاد الله إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات في إطار الدور الإرشادي للمعمل، لتوعية المزارعين، حول أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

وأضاف مدير المعمل أنه تم تنفيذ يوم حقلي عملي بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حيث تم زراعة فسائل نخيل البلح صنف السيوي بإحدى المزارع، وشرح الممارسات الزراعية الجيدة، وكل المعاملات للحصول على إنتاجية جيدة.

وأوضح جاد الله أنه تم أيضًا تنظيم يوم حقلي من خلال فرع المعمل بالواحات البحرية، حول أهمية تحديد المرحلة المثلى للجمع؛ حيث تم توضيح أهم النقاط التي يجب مراعاتها أثناء الحصاد في الحقل.

وقال مدير المعمل إنه تم تنظيم ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية بالجيزة، بعنوان: التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل البلح؛ حيث تناولت ورشة العمل عددًا من الموضوعات، على رأسها: الأبعاد الحقيقية لظاهرة التغير المناخي وانعكاساتها البيئية، السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، وأثر التغيرات المناخية على نمو وانتشار أصناف النخيل، وكذلك مواعيد النضج والإنتاج، فضلًا عن الحلول التطبيقية للمشكلات المترتبة على التغيرات المناخية.