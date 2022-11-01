شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتاعى، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالأوضاع فى الشارع المصرى، متمنيا من الهيئات المختصة صرف هذه العلاوات فى مواعيدها.

وطالب منصور، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، القومى للأجور إعادة النظر في أجور القطاع الخاص، متابعا: "ما حدث من زيادة فى الأسعار يستوجب مزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة تحريك الأسعار بصورة كبيرة على الأرض دون مبرر، وعلى وزارة التموين أن يكون لها دور كبير فى هذا الصدد".

وأعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعة:" ينم عن إدراك من القيادة السياسية والحالة الصعبة التي يمر بها الشعب المصرى وانحياز واضح وصريح للفئات البسيطة، وعلى الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يكون هناك ممارسات احتكارية وعلى مؤسسات المجتمع المدنى وكافة مؤسسات الدولة الوقوف صفا واحدا خلال الفترة الراهنة لتخطي التحديات الراهنة"

ووجهت النائبة صبورة السيد، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية سواء كانت مبادرات أو قرارات أو توجيهات مباشرة، متمنية أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية.