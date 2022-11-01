قطع المياه عن منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انقطاع المياه عن المعلمين القديمة بغرب أسيوط، وذلك اعتبارا من الساعة 4 مساء اليوم وحتى الساعة 9 من مساء من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال تطبيق منظومة تقليل الفاقد بمنطقة المعلمين القديمة لقياس الضغط الصفري والتأكيد على عزل المنطقة بقطع جميع مصادر المياه المغذية للمنطقة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.