"عطف عليه فغدر به".. إحالة أوراق قاتل والد "شهيد الدقهلية" للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل "والد الشهيد" في قرية "الخمسة" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية إلى فضيلة المفتي.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال الدين غيث، وذلك في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية المتهم ثروت عبد الرحمن منصور، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد «والد الشهيد محمد عبد الملك»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وما إن بات في مرمى هلاكه حيث استل أداة - جزع شجرة - وسددها برأسه غير مره قاصدا ازهاق روحه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتوصلت تحريات المباحث قيام المجني عليه باستضافته المتهم بالأرض خاصته والإنفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب ان قام والديه بطرده من مسكنهما لسوء سلوكه، وأخذ يغدق عليه المال وضمه في كنفه، إلا ان المتهم لم يلتفت إلى ما قام به المجني عليه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه للاستيلاء على المبالغ النقدية إحرازه عقب أن رصدها بعينه ، فقبع له يرصد محل الواقعة وينتشي الجواهر المخدرة ليقدم على ما اعتزم عليه وما أن غط المجني عليه في سباته وانصرف عنهما مرافيقهما فاستل أداة- جزع الشجرة كبيرة الحجم وسدده في رأسها غير مرة محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولي على المبلغ المالي والهاتف الجوال خاصته.

وتمكنت مباحث تمى الأمديد من ضبط المتهم وجزء من المبلغ المستولى عليه والهاتف الجوال، وبمواجهته في التحقيقات، أقر بارتكاب الواقعة وأعزي قصده التصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليه وسرقته، وتعاطي الجواهر المخدرة.

يذكر أن نجل المجني عليه استشهد في شمال سيناء بمنطقة رفح خلال عام 2021.