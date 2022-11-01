أورام الأقصر يحصل على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

حصل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة» في جمهورية مصر العربية، من هيئة الرعاية الصحية.

ويأتى ذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبنى التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن حصول مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان على شهادة التميز البيئي الوطنية من GAHAR يعزز سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة بما يسهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COPE27.

ودعا إسماعيل المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية ومن جميع القطاعات الصحية، للتحول إلى مبان خضراء للمساهمة في الحفاظ على البيئة، كما أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، تتميّز بكون رسالتها سلامة المجتمع.

وأكد الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفي شفاء الاورمان أن حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كمستشفي أخضر ، على مستوى الجمهورية، جاء بعد جهود مضنية وتطبيق كافة الإجراءات والمعايير العالمية المتبعة.

ويأتى ذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبني التوجه الأخضر سعيا إلى تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة من المنشآت الصحية، الذي يترتب عليه تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري فى العالم، ودعم الجهود نحو الوصول إلى بيئة أكثر أمانا لصحة الإنسان.

وأضاف مدير مستشفي شفاء الاورمان أن حصول المستشفي على الشهادة الذهبية كمستشفي أخضر، لن ينعكس بالإيجاب على البيئة أو على المرضى داخل مستشفي شفاء الاورمان فقط ، وإنما يعود بالنفع على الجميع لان هناك معايير يتم تطببقها خاصة بالجودة وتقليل الانبعاثات الضارة ووجود حلول ذكية متعددة وآمنة من أجل ضمان سلامة بيئة العمل.

وعبر محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم مؤكداً سعي مستشفى شفاء الأورمان دائما فى مواكبة التطور لتكون دائما في مصاف المؤسسات الطبية العالمية موجها الشكر لكل من عمل وساهم في حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في الصعيد.

وأضاف أن المؤسسة تعمل بكل كوادرها نحو الوصول إلى الأفضل دائما، بما يتماشي مع صناعة الرعاية الصحية الحديثة التي تنتهجها الدولة، لافتا إلى أن قمة أولويات المستشفى باتت التحول لتكون أهم صرح طبي صديق للبيئة من خلال العديد من الإجراءات المشددة ومنها وحدات فرم المخلفات الطبية صديقة البيئة، وشركة التغذية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ولتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أن إدارة المستشفى تراعى دائما الأبعاد البيئية، من خلال تدريب كوادرها البشرية؛ وإيمان قيادة المستشفى بأن تطبيق المعايير البيئية هي مسؤولية الجميع لتحقيق هذا النجاح الذى تحقق فى الحصول على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في جمهورية مصر العربية.