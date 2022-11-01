انت الان تتابع خبر كلوب يشيد بنابولي قبل مواجهة الأبطال المرتقبة: يلعب كرة قدم لا تصدق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436822-638028950680103490.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-01 | 11:22
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الخليج 365 – رياضة
تحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول عن مواجهة فريقه ضد نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن المنافس يعتبر أفضل فريق في أوروبا الآن.
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