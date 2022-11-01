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كلوب يشيد بنابولي قبل مواجهة الأبطال المرتقبة: يلعب كرة قدم لا تصدق

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2022-11-01 | 11:22

كلوب يشيد بنابولي قبل مواجهة الأبطال المرتقبة: يلعب كرة قدم لا تصدق

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الخليج 365 – رياضة

تحدث يورغن كلوب مدرب عن مواجهة فريقه ضد نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن المنافس يعتبر أفضل فريق في أوروبا الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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