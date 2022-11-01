كلوب يشيد بنابولي قبل مواجهة الأبطال المرتقبة: يلعب كرة قدم لا تصدق

الخليج 365 – رياضة

تحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول عن مواجهة فريقه ضد نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن المنافس يعتبر أفضل فريق في أوروبا الآن.