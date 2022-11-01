انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تهاجم المتعاطفين مع شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتقدت شمس الكويتية تعاطف الجمهور الخليجي على وجه الخصوص مع شيرين، لافتة إلى أن هذا الموقف يعتبر ازدواجية لأنه نفس الجمهور الذي لم يكن ليدعم بنات الخليج لو كنّ في نفس الموقف.

وقالت شمس الكويتية في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لو كانت خليجية، كويتية، سعودية، مغربية، بحرينية كنتم كده يعني شوفتوا الأمور مريضة ومسكينة وكده يعني؟ راح تتعاملون مع البنت الخليجية مثل ما بتتعاملون مع شيرين؟".



وأضافت شمس: "الكيل بمكيالين مع الفنانة الخليجية أو المرأة الخليجية وغيرها ليش في مجتمعنا؟ تغفرون للغير ولنا لا شو السبب؟ لكن لو هذه اللي أدمنت مخدرات وانقبض عليها هل راح تستقبلونها استقبال العظماء وتفاعل وكده؟".

تابعت شمس الكويتية موجهة كلامها لداعمي شيرين عبد الوهاب من الجمهور الخليجي، موضحة أنهم لم يكونوا ليرحموا فتاة خليجية لو كانت مكانها مضيفة: "هل لو واحدة من بنياتنا كنتم وقفتوا معها ودعمتوها نفسيا؟ ليش الكيل بمكيالين مع بناتنا؟ دمنا أزرق".



أكملت شمس الكويتية: "لو تشوفون الخطأ من بروفيسورة مو خليجية تطلعون لها ألف عذر، نفس الخطأ بدر من بروفيسورة خليجية قطعتموها، هذا الكيل بمكيالين تتوقعون راح نتخلص منه؟".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، حيث تم احتجازها داخل إحدى المصحات للعلاج النفسي بعد تصريحات شقيقها ومحاميها بإدمانها للمخدرات.

