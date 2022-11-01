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بغداد.. منتسب يحاول القفز منتحراً وفتاة تلتهم أدوية مختلفة لإنهاء حياتها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فتاة تولد ٢٠٠٣ اقدمت على محاولة الانتحار من خلال تناول كمية مختلفة وكبيرة من الادوية ضمن منطقة الامين الثانية"، مبينا أن "محاولة الانتحار جاءت بسبب مشاكل عائلية".

وبشأن الحادث الثاني، أضاف، ان "منتسباً أمنياً أقدم على محاولة الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".

وأشار الى أن "المنتسب يعاني من امراض ولا يمتلك نقود كافية وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار".

وبين: "تم انقاذه من قبل القوة الامنية الماسكة للأرض"

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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