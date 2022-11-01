انت الان تتابع خبر بغداد.. منتسب يحاول القفز منتحراً وفتاة تلتهم أدوية مختلفة لإنهاء حياتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فتاة تولد ٢٠٠٣ اقدمت على محاولة الانتحار من خلال تناول كمية مختلفة وكبيرة من الادوية ضمن منطقة الامين الثانية"، مبينا أن "محاولة الانتحار جاءت بسبب مشاكل عائلية".وبشأن الحادث الثاني، أضاف، ان "منتسباً أمنياً أقدم على محاولة الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".

وأشار الى أن "المنتسب يعاني من امراض ولا يمتلك نقود كافية وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار".

وبين: "تم انقاذه من قبل القوة الامنية الماسكة للأرض"