شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان "النواب" تناقش 14 طلب إحاطة عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تناقش:

طلبات الإحاطة الـمقدمة من النواب:

كريـــم بــدر حلمي، بشأن الضوابط والمعايير لتعيين الموظفين والمهندسين والعمال في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا.

حمـدي محمد حسـن، بشأن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستلام وتشغيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد.

محمد بهجت الصـن، بشأن عدم استكمال شبكة المياه والصرف الصحي بمدينة أرمنت - محافظة الأقصر.

عبدالنعيم حامـد، بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بمنطقة الملاءة، غرب عزبة الوالدة، بمنطقة امتداد مفكو، كفر العلو - محافظة القاهرة.

مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الـمقدمة من النواب:

أحمــد دنــدش، بشأن تضرر سكان وملاك منطقة أرض الجمعيات بالحي الثالث بمحافظة الإسماعيلية من مخالفة الجمعية المشتركة للبناء والإسكان للوائح والقوانين.

عصـــام ديـــاب، بشأن:

عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الحجاز التابعة لمركز الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية.

تركيب موتور رافع (بوستر) خاص لتحسين خطوط مياه الشرب بقرية الحجاز مركز الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية.

محمد عبدالله زين الدين، بشأن عدم تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكـو بمحافظة البحيرة.

محمد عـزت عرفــات، بشأن:

عدم إنهاء وتشغيل مشروعات الصرف الصحي بقري ابو درة وششت الأنعام وأورين وجزيرة نكلا بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

عدم توصيل الصرف الصحي لمنطقة الأمل والمحجر ومنطقة مدخل المدينة من موقف الدلنجات حتى محطة المحولات بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

بــلال النحـــال، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بمشروع صرف صحي قرية منية السعيد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

محمد يسـري عبــادة، بشأن:

عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قرية شابور، التابعة لمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة.

عدم تفعيل إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية البلاكوس وتوابعها بمدينة كوم حمادة - محافظة البحيرة.

فايـــزة صالــح، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بقريتي أبو درة وأورين بمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة.