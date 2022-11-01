شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوافقون على قانون العلاوة الاجتماعية.. ومطالب بتشديد الرقابة على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب، أنه كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك أصحاب المعاشات معلنا موافقته على قانون الحكومة بشأن العلاوات.

جاء ذلك خلال لجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

أضاف عبد الرحمن أن الجهاز الإدارى بالتأكيد له سبب كبير فى التعامل مع المواطنين مطالبا بالتوجه نحو إصلاح حقيقى للجهاز الإدارى كما طالب جهاز التنظيم والإدارة بعمل جولات فى المحافظات للوقوف على أعداد الموظفين حيث توجد أماكن بلا موظفين وبالتالى تقصر فى أداء الخدمة المطلوبة منها.

وطالب محمود العزب عضو مجلس النواب أن يتم زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية وكذلك أن يتم الانحياز لمحدودى الدخل فى مثل هذه الزيادات كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقالت أمنية رجب عضو مجلس النواب، أن اللجنة أعدت تقريرا وافقيا على مشروع القانون كما وجهت الشكر للقيادة السياسية على حرصها على أصحاب المعاشات موضحة أن الدولة تسعى لكفل حياة كريمة للمواطنين كما أن الحومة تنحاز للمواطنين البسطاء.

وأكد ياسر عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى تحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادى ويستحق من الحكومة أكثر من ذلك كما أنه أعلن موافقته على القانون.

كما طالب عبد الجواد بدعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب معاشات تكافل وكرامة.