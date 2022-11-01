شكرا لقرائتكم خبر عن حامد ماهر يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس "النواب" خلفا لوزير التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي النائب حامد محمد ماهر، اليمين الدستورية اليوم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك قبل مباشرة عمله كعضو مجلس للنواب، خلفا للنائب أحمد سمير الذى تم تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة.

كان المستشار الدكتو ر حنفى جبالى، أعلن خلال الجلسة العامة، أنه تلقى خطاب من القاضي احمد مطر القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، يفيده بأن اسم المرشح الاحتياطى الذى يحل محل النائب أحمد سمير فى قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذى خلا مقعده بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة، هو النائب حامد ماهر وصفته شخصية عامة، وذلك طبقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب.

يذكر أن المادة 25 من قانون مجلس النواب تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.