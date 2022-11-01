شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم: "إنه عملا بالمادة 105 من اللائحة الداخلية، أخطرنى رئيس حزب مصر الحديثة اختيار النائب هشام هلال عبد المنعم ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس".

يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص فى المادة 105 على: يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتنص المادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.