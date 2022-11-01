شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تفتح ملف مشاركة جهاز المشروعات فى المبادرات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عدد من الاجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم قطاع المشروعات من خلال مشاركته في المبادرات القومية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية، مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.