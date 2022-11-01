شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى حول استراتيجية الحكومة لتسويق المزايا التنافسية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، حول استراتيجية الحكومة لتسويق المزايا التنافسية للدولة المصرية.

وقال "شكري"، في سؤاله اليوم، أن لمصر العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من قدرتها في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومقومات لا تتوافر في الكثير من الدول من موقع جغرافي متميز يجعل من مصر نافذة على العالم العربي وبوابة لإفريقيا وطريقًا نحو أوروبا.

وتابع "شكري"، أن التنوع الذي يتميز به الاقتصاد المصري، من فرص استثمارية واعدة وتوجه حر يدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص، وتحديث وتوسيع الشبكة القومية للطرق، وتطوير الموانئ والنقل البحري وإنشاء مطارات دولية جديدة، ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديث متلاحق لمنظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الاستثمار وديًا، كلها مقومات تعزز من قدراتنا التنافسية في مواجهة المنافسات للدول الأخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تستطيع أن تصبح مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط في حالة تحسين قدراتها التنافسية مستفيدة بما حققته من إنجازات في مجال البنية التحتية وما لديها من رصيد معرفي وثقافي وكوادر بشرية، سوق استهلاكي واعد يعد الأكبر في المنطقة العربية، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وفائض في الكهرباء في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من نقص في الطاقة، وسوق عقاري هو الأقوى قادر على جذب واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية حال الترويج له جيدًا عالميًا.

وأشار إلى أن استفادة مصر من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي يرتبط بمدى نجاحها في تعزيز قدراتها التنافسية ومواجهة المنافسة الأجنبية، حيث تفرض زيادة حدة المنافسة والصراع التجاري العالمي على مصر ضرورة تحسين قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال استراتيجية واضحة وشاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية.