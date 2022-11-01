شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: جهود الدولة للارتقاء بحقوق الإنسان والنهوض بالمرأة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن تأكيد مصر أمام الدورة 73 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانجول عاصمة جامبيا خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2022، يعكس صلابة عزمها على مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوازي مع النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين الشباب.

وأكد أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح أصبحت تعطى أكبر اهتمام لتحقيق حقوق الانسان بمفهومها الشامل، مشددا أهمية القضايا التى تناولها السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أمام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجتمع المدني، وتأكيده أن بناء القدرات والتوعية يمثلان أهم محاور الاستراتيجية سعياً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب التطوير التشريعي والمؤسسى واستعراضه لمختلف المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها زهاء 58% من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار إلى جانب تطوير منظومتي التعليم والتأمين الصحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

وأشاد النائب طارق رضوان، بتأكيد السفير وائل نصر الدين على الأولوية التي توليها مصر لتمكين المرأة وهو ما تجسده الجهود المتواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، فضلاً عن الجهود الجارية لتحقيق الشمول المالي للمرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها سواء من خلال إدخال التعديلات التشريعية ذات الصلة أو حملات التوعية المجتمعية، مؤكداً أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت تحتل مكانة مرموقة فى مختلف المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة وحققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى هذه المواقع.