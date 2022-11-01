شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..اقتصادية "النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

في سياق متصل، تعقد لجنة الصناعة اجتماعا لها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية بمطوبس مما يعوق الاستثمار ويعد مخالفة للقانون ويؤثر على التوسع في إنشاء المصانع وجذب مزيد من المستثمرين.