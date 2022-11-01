شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لتجديد التعاقد مع راشفورد قبل نهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يسعي بقوة لاجديد تعاقده مع الجناح الإنجليزي المتألق ماركوس راشفورد، لاعب الشياطين الحمر، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب الكبير مع الفريق الإنجليزي فى الآونة الاخيرة من منافسات الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد اللاعب مع اليونايتد فى نهاية الموسم الحالي، مما يجعل الفريق يخطط لتفعيل بند التجديد التلقائي مع اللاعب لمدة موسمًا إضافيًا بالإتفاق مع اللاعب، لينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق فى صيف 2024، الأمر الذي سيزيد من حالة الإستقرار فى الفريق.



أسباب تدفع اليونايتد للحفاظ على اللاعب!

ويري مسئولي اليونايتد أن التجديد لراشفورد سيدفع الفريق لعدم التفكير فى التعاقد مع جناح جديد، فى ظل تألق راشفورد وأنتوني الحالي، مما يجعل الفريق يكتفى بالتعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم صريح فى سوق الإنتقالات الشتوية القادمة، بعدما نادي المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني للفريق، بضرورة تدعيم هذاين المركزين.



موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع الفريق

وأكدت العديد من المصادر القريبة من اللاعب أن راشفورد لا يرفض فكرة البقاء مع الفريق، خاصة أنه يعيش أفضل مستوياته الفنية مع الفريق فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى العلاقة القوية التى تجمعه بالمدرب الهولندي تين هاج، ولكن فى الوقت نفسه لا يريد اللاعب أن يحسم قراره النهائي قبل منافسات كأس العالم القادم.