عودة المياه والكهرباء إلى كييف غداة هجمات روسية

01 نوفمبر , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قال رئيس بلدية كييف إن خدمة المياه والكهرباء «عادت» إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية غداة هجمات روسية تسببت بانقطاع واسع. وأوضح فيتالي كليتشكو عبر «تلغرام» إن التغذية بالمياه والكهرباء «عادت بالكامل». وكانت ضربات روسية كثيفة على منشآت أوكرانية صباح الإثنين حرمت 80 % تقريباً من سكان المدينة من المياه وقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل.

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