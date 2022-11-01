عدد القتلى يرتفع إلى 135 في انهيار جسر بالهند واستمرار عمليات الإنقاذ

عدد القتلى يرتفع إلى 135 في انهيار جسر بالهند (أ ف ب).

ارتفع عدد قتلى انهيار جسر مشاة في الهند إلى 135 اليوم الثلاثاء مع دخول عمليات الإنقاذ يومها الثالث، على الرغم من أنه تم تحديد مصير جميع من يُعتقد أنهم فقدوا تقريباً.

وكان الجسر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية فوق نهر ماتشو في موربي مكتظاً بالزوار الذين يستمتعون باحتفالات الأعياد عندما انهار مساء الأحد، ليسقط الناس في الماء من حوالي عشرة أمتار.

ويعتقد أنه كان هناك حوالي 200 شخص على الجسر عندما انهار. ويبلغ عرض الجسر 1.25 متر وطوله 233 متراً.

وواصل الجيش الهندي والبحرية وفرق الاستجابة للكوارث عمليات البحث بينما تجمع السكان على ضفاف النهر بالقرب من بقايا الجسر المنهار. وشُيد الجسر في الأصل عام 1877 وأغلق لمدة ستة أشهر للإصلاحات حتى الأسبوع الماضي.

وألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة أشخاص أمس الاثنين، من بينهم موظفو إصدار التذاكر، في أثناء التحقيق في انهيار الجسر.