رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ تدابير لمنع حوادث الحشود

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ ف ب).

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع حوادث الحشود، قائلاً إن تدافع احتفال الهالوين الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً في العاصمة يظهر أهمية إدارة الحشود.

وأدلى يون بهذه التصريحات في أثناء اجتماع لمجلس الوزراء، مع ارتفاع عدد قتلى الكارثة إلى 155.