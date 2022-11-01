فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في إسرائيل (أ ف ب).

بدأ الإسرائيليون صباح الثلاثاء التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات على ما أكد مراسلو وكالة «فرانس برس».

ورصد المراسلون فتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الخامسة بتوقيت غرينتش (السابعة بالتوقيت المحلي) لبدء عملية التصويت التي تستمر حتى 20:00 ت.غ.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الثلاثاء بصوته في الانتخابات التشريعية وحث الناخبين على التصويت.

وخاطب لبيد الإسرائيليين قائلاً «اذهبوا وصوتوا اليوم من أجل مستقبل أطفالنا، من أجل مستقبل بلدنا».