شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش اليوم بيان وزير التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة بيان الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المعقودة بتاريخ 18/10/2022 وما تضمنه من تصريحات وخطط مستقبلية للعملية التعليمية.

ويحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما وجهت اللجنة الدعوة لوزارات التخطيط والمالية والبيئة والتنمية المحلية لحضور الاجتماع.