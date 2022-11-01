وفاة الشيف أسامة.. آخر رسالة تركها أشهر مقدمي برامج الطبخ بالتلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

توفي صباح اليوم، الشيف أسامة السيد بحسب ما أعلنته صفحته الرسمية على "فيسبوك".

والشيف أسامة السيد، هو طباخ وشيف مصري أمريكي قدم العديد من البرامج التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، أبرزها "من مطبخ أسامة" على شاشة "سفرة"، وهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين".

كانت الشيف أسامة كتب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبل أسابيع، مناشدة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبهم فيها بالدعاء له.

وقال الشيف أسامة في رسالته:"أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن".

وتابع:"تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء، مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزاءً من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية، شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".