مصرع شاب جراء سقوط "توك توك" في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه صباح اليوم الإثنين، إثر انقلاب مركبة "توك توك" كان يستقلها، في ترعة الإبراهيمية أمام قرية شريف باشا التابعة لدائرة مركز بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك في ترعة الإبراهيمية أمام قرية شريف باشا، نتج عنه مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من العمر.

دفع مرفق هيئة الإسعاف بسيارة إلي موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع أحمد عيد عبدالعظيم، 29 عامًا، مقيم حي الغمراوي بمدينة بني سويف.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة.