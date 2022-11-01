مصرع شخص وإصابة 40 آخرين في انقلاب أتوبيس سياحي على صحراوي أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقى شخص مصرعه وأصيب 40 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس سياحي اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة".

تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو، بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين، قادم من القاهرة وفى طريقه إلى أسوان، بالقرب من مدخل قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين ووفيات

وقال الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق إسعاف أسوان، إنه فور ورود بلاغ بالحادث جرى الدفع بـ 27 سيارة إسعاف، نقلت 40 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعي، كما قامت نقل جثمان المتوفى الوحيد إلى مشرحة أسوان العمومية.